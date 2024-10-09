Корнеев назвал реальную стоимость Тюкавина

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о стоимости форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Эксперт заявил, что считает Тюкавина топовым футболистом, который способен играть в любой лиге.

— Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50–60 млн, — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше 22-летний нападающий появился на поле в 11 матчах Российской премьер-лиги, в которых стал автором четырех забитых голов и двух ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 млн евро.