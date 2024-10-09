Зделар: «Пьянич — звезда мирового уровня»

Хавбек столичного ЦСКА Саша Зделар высказался об уровне новичка команды Миралема Пьянича.

«Пьянич — один из лучших балканских футболистов, звезда мирового уровня. Конечно, он поможет нам, будет полезен для ЦСКА, я уверен в этом», — приводит слова Зделара портал «РБ Спорт».

Напомним, Пьянич стал игроком ЦСКА в конце сентября. В составе «армейцев» бывший игрок «Барселоны» появился на поле в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

19 октября ЦСКА встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Начало поединка 12-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по московскому времени.