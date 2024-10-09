Смородская прокомментировала возможное назначение Гончаренко в «Пари НН»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о потенциальном трудоустройстве экс-тренера ЦСКА и «Урала» Виктора Ганчаренко в «Пари НН».

«Ганчаренко - неплохой вариант, а все остальные просто… Даже не хочу фамилии называть, не из кого выбирать абсолютно. У нас тренерский голод очень серьезный», - передает слова Смородской «Всепроспорт».

Ранее в прессе сообщалось, что Ганчаренко может подписать с нижегородским клубом трудовой договор по схеме «1+1». После 11 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 11 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.