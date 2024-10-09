«Найдите нам сборную!» Канчельскис обрушился с критикой на РФС

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис раскритиковал Российский футбольный союз. Поводом стал тот факт, что октябрьский сбор национальной команды России пройдёт без товарищеских матчей.

«У нас есть Федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?» - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Канчельскис назвал потенциальные матчи сборной России против Медиалиги ужасом. По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», национальной команде было бы правильнее сыграть с какой-то из российских команд.