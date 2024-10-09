Игрок «Краснодара» Батчи: «Всегда приятно занимать первое место»

Вингер «Краснодара» Жоау Батчи высказался о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата России.

— Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь, — приводит слова Батчи портал «РБ Спорт».

Футболист заявил, что «Краснодар» хочет побеждать во всех матчах, отметив, что каждая игра в РПЛ является сложной.

После 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своей копилке 27 баллов. Стоит сказать, что кубанский клуб является единственным, кто еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ.

В ближайшем туре «быки» встретятся на выезде со «Спартаком».