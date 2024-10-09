Байрамян: «Мне кажется, слухи о «Спартаке» не давят на Глебова»

Игрок «Ростова» Хорен Байрамян высказался о Даниле Глебове. Уже не первый год лидера и центрального полузащитника дончан связывают с московским «Спартаком». Тем не менее, он не меняет клуб.

«Он профессионал, в свои 24 года уже сколько сезонов отыграл… Уже три года подряд пишут, что его «Спартак» хочет. Поэтому мне не кажется, что на него это давит», - рассуждает Байрамян для «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшие выходные «Ростов» гостил в Москве у «Спартака». «Жёлто-синие» проиграли с разгромным счётом – 0:3.

«Ростов» по итогу 11 прошедших туров РПЛ занимает девятое место с 12 набранными баллами в свою копилку.