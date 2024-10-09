Осинькин поблагодарил всех, кто поддержал его и «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на разрешение ситуации о своём будущем в клубе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что никаких кадровых перестановок в «Крыльях Советов» не будет.

— Благодарен всем, кто поддержал команду и меня лично в такое непростое время. Работаем дальше, — написал Осинькин на своей страничке в социальной сети.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне команда занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 зачетных баллов в 11 турах.