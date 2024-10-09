Канчельскис высмеял задачу «Крыльев Советов» на сезон

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о будущем наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Оставить Осинькина - правильное решение. Но что за задача - занять восьмое место? Если займут седьмое, то Осинькину поставят памятник?» - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что специалист будет тренировать самарскую команду до завершения сезона-2024/2025.

По итогам 11 туров Премьер-лиги подопечные Осинькина набрали 11 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате России самарская команда проведет против «Оренбурга» 20 октября.