Радимов объяснил, почему Сперцян – лучший игрок сентября в РПЛ

Бывший игрок национальной сборной России Владислав Радимов высказался об Эдуарде Сперцяне. Он считает лидера «быков» лучшим игроком прошедшего сентября.

«Он нашёл свою позицию, разнообразен в атаке — вбегает в чужую штрафную зону, хорош на подступах, плюс забивает очень важные голы. Это лидер команды в потрясающей форме, идущей на первом месте», - говорит Радимов для официального сайта РФС.

Напомним, что Сперцян в текущем сезоне имеет в активе 17 матчей во всех турнирах, в них он забил пять голов и оформил два ассиста.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идёт на первом месте с 27 баллами.