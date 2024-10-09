Аршавин назвал игрока, который тащит «Локомотив»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре 19-летнего хавбека столичного «Локомотива» Алексея Батракова.

«Забивает, отдаёт, тащит «Локомотив». Во многом благодаря ему «Локо» идёт в лидерах», - цитирует эксперта пресс-служба РПЛ.

Напомним, что Батраков был признан лучшим футболистом чемпионата России по итогам сентября.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Алексей поучаствовал в 11 поединках. Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и шесть голевых передач. В данный момент «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице.