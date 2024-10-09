Кастаньо: «Краснодар» готов бороться за чемпионство с «Зенитом»

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо ответил на вопрос, готов ли клуб бороться за золотые медали с «Зенитом».

— Это серьезный соперник, но мы готовы к борьбе. Идем шаг за шагом, — цитирует Кастаньо портал «РБ Спорт».

По итогам 11 сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 27 зачетных баллов. Такое же количество очков в копилке у идущего вторым «Локомотива», а замыкает тройку «Зенит», набравший 26 очков.

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» отстал от «Зенита» всего на одно очко и завоевал серебряные медали.