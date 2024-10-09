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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент оценил перспективы Тюкавина

09 Октября 2024 • 16:53 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим Константином Тюкавиным, высказался о перспективах игрока «Динамо» в нынешнем сезоне. По мнению Сафонова, Тюкавин сможет достичь отметки в 10-15 голов.

«Наверное, не всё получилось, но, по крайней мере, он находится в нормальных кондициях, нормальной форме. Не сомневаюсь, что свои 10-15 мячей забьёт», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Сафонов отметил, что футбол является командной игрой, и что если у «Динамо» игра не ладится, то и у Тюкавина не всё будет идеально.

«Динамо» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда набрала 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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