Булыкин - о «Крыльях»: «Если нет результатов, тренера увольняют»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за московский «Локомотив», отреагировал на решение властей Самарской области оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».
«Если это решение сплотит коллектив, то будет оправдано. Но я не слышал, чтобы так работало. Если нет результатов, тренера увольняют. Может, у клуба главное не результат» - приводятся слова эксперта на станицах «Чемпионата».
Ранее губернатор Самарской области объявил, что Осинькин продолжит тренировать команду до окончания сезона-2024/2025.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают десятое место. После 11 туров клуб набрал 11 очков. В следующем матче самарская команда на выезде встретится с «Оренбургом».
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