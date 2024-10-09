Агент ответил на вопрос о предложениях по Тюкавину

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос по поводу трансферных предложений. У агента спросили, сохраняется ли интерес к Тюкавину, и стало ли предложений больше или меньше.

«Предложения могут быть ближе к зиме. Но он не скрывал, что хочет отыграть сезон в «Динамо». Если официальное предложение – значит, пришла бумага в агентство или «Динамо». Игрок и клуб сели его обсуждать. А если этого нет, то все на уровне слухов», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В сезоне 2024/2025 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 13 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Тюкавина в 16 миллионов евро.