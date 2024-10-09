Семшов прокомментировал решение по Осинькину

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал решение по главному тренеру самарских «Крыльев Советов» Игорю Осинькину. Специалист останется у руля команды до конца текущего сезона.

«У «Крыльев Советов» не было оснований менять Осинькина. Власти приняли правильное решение. Это импульс для игроков и тренера», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

В последнем матче чемпионата России самарская команда потерпела гостевое поражение от московского «Локомотива» со счетом 0:1. После 11 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» с 11 баллами находятся на десятой строчке в таблице.