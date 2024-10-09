Солдатенков: «Слухи об уходе Осинькина беспокоили команду»

Защитник и один из лидеров самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался об Игоре Осинькине. В последние недели было много слухов о возможном уходе специалиста из клуба, заменить его, по слухам, должен был Сергей Игнашевич.

«Слухи об этом очень беспокоили команду. Сегодня на встрече губернатор сказал, что никаких вмешательств здесь не будет. Для наших футболистах это очень важно», - делится Солдатенков для информагентства «Сова».

Напомним, что Осинькин в «крылышках» уже четыре года. По итогу прошлого сезона самарцы финишировали на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области сделал заявление о будущем Осинькина