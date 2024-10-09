Мостовой: «Пока я в больнице, на финишной прямой»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поведал о своем состоянии. Бывший российский полузащитник был госпитализирован из-за камней в почках.

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе, на финишной прямой. Пока я в больнице, о выписке не говорят», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что Мостовой может пройти стажировку у наставника столичного «Спартака» Деяна Станковича.

После 11 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 19 баллов и занимают шестую строчку в турнирной таблице.