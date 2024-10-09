Октябрьский сбор национальной команды России всё-таки пройдёт без товарищеских матчей. Российский футбольный союз объявил о решении не проводить игру против команды Пакистана, учитывая временные рамки стартовавшего сбора.

Стоит отметить, что в рамках текущего сбора сборная России проведёт открытую тренировку на стадионе «Динамо». Мероприятие пройдёт в четверг, 10 октября.

В то же время РФС сообщил о близости к завершению переговоров по матчам сборной России в ноябре. После подписания соответствующих договоров последует официальное объявление.

Ранее появлялась информация о том, что сборная России может в пятницу сыграть с неофициальной командой Пакистана.