Губерниев дал совет по матчам сборной России

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался на тему поиска соперников для сборной России. Как известно, на днях команда Валерия Карпина может сыграть с Пакистаном – причём не с национальной сборной этой страны, а с неофициальной командой (вероятно, в виде сборной пакистанских клубов).

«Думаю, нужно провести либо товарищеский матч со сборной Медиалиги или какую‑то двусторонку между собой – пустить зрителей бесплатно… Сборная все равно должна греметь, как ни крути», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Губерниев добавил, что выступает за максимальное сохранение института сборных даже в нынешних непростых реалиях.