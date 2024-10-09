«Неуважение к статусу сборной России»: В Госдуме отреагировали на возможность странного матча

Сборная России может провести матч против неофициальной команды Пакистана. Говорили о том, что на игру против команды Валерия Карпина может приехать сборная игроков пакистанских клубов. Рулевой российской сборной назвал эту команду «командой людей из Пакистана».

Комментарий по поводу возможного проведения такой игры дал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

«Матч с людьми из Пакистана – это неуважение к статусу национальной команды сборной России. Такой соперник, конечно, совершенно не радует», - цитирует Свищёва Metaratings.

По словам Свищёва, соперниками сборной России должны становиться достойные команды, то есть национальные сборные стран, а не просто какие-то люди из чемпионатов.