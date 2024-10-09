Ларин: «Так и должно было быть, Осинькин важен для самарцев»

Сотрудник «Крыльев Советов» Николай Ларин отреагировал на решение не увольнять главного тренера команды Игоря Осинькина.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что никаких кадровых перестановок в клубе не планируется.

«Положительные впечатления от того, что Игорь Витальевич остается в «Крыльях». Так и должно было быть. Все видят, насколько Осинькин важен для самарцев», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Специалист предположил, что новости о смене тренера могли быть фейковыми.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 11 баллов в десяти турах.