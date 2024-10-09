Тарханов назвал Николсона средним футболистом

Экс-тренер столичного «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием об игре ямайского форварда «красно-белых» Шамара Николсона.

По мнению специалиста, не стоит делать выводы по Николсону после двух удачных матчей, нужно смотреть на дистанции.

«Не исключаю, что это временный всплеск. Если Николсон и дальше так будет выступать, тогда можно сказать, что «Спартак» не ошибся», — приводит слова Тарханова Legalbet.

При этом эксперт признался, что считает Николсона средним игроком, отметив, что сейчас в РПЛ много футболистов среднего уровня.

В текущем сезоне 27-летний Николсон принял участие в шести встречах во всех турнирах, отметился тремя голами и оформил два ассиста.