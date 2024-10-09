Карпин рассказал, какой вопрос хочет задать Глушенкову

Наставник сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Хочу послушать Глушенкова. Задал бы вопрос ему, хочет ли он играть за сборную. Одно дело сказать кому-то, другое - мне. Конфликт с ним? Спросите у него», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее Глушенков заявлял, что не видит смысла в проведении товарищеских матчей сборной России с соперниками уровня Вьетнама. В сентябре между командами состоялся спарринг. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0.
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