Карпин рассказал, какой вопрос хочет задать Глушенкову

«Хочу послушать Глушенкова. Задал бы вопрос ему, хочет ли он играть за сборную. Одно дело сказать кому-то, другое - мне. Конфликт с ним? Спросите у него», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».