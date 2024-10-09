Карпин высказался об организации матча с Пакистаном: «Перестали выходить на связь»

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о попытках Российского футбольного союза организовать матч против Пакистана в октябре.

«В июне, после разговора с Митрофановым, я понимал, что на октябрь есть соперник – сборная Пакистана. Была чёткая договорённость на октябрь. А потом люди перестали выходить на связь», - сказал Карпин журналистам.

В пятницу сборная России всё-таки может сыграть против Пакистана. При этом ранее в футбольной федерации этой страны говорили о том, что национальная команда сбор не проводит, а в Россию может приехать неофициальная команда вроде сборной пакистанских клубов.