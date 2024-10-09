Сёмин оценил работу Осинькина в «Крыльях Советов»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении по главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину. Специалист продолжит работать с командой до конца текущего сезона.
«Это еще раз говорит о том, что он очень важная фигура в команде. На мой взгляд, все сегодняшние достижения в становлении команды - это только его заслуги», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Осинькин занимает пост главного тренера самарского коллектива с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают десятое место в турнирной таблице.
Бан пользователя