«Сказать себе, что я идиот?» Карпин отреагировал на предложение играть с клубами РПЛ

Рулевой сборной России Валерий Карпин отреагировал на предложение проводить товарищеские матчи против команд Российской премьер-лиги.

«Можно было бы играть с клубами, если бы нам нужны были соперники для подготовки к официальным играм. В рамках подготовки в этом есть смысл. Сейчас же, я считаю, сборная России должна играть с официальными сборными.

Зачем сейчас готовить сборную для матчей с клубами? Что я себе скажу, как тренеру «Ростова»? Что я идиот?» - сказал Карпин журналистам.

Октябрьский сбор сборной России стартовал в понедельник. В пятницу команда может провести товарищеский матч против команды из Пакистана.

«Это не нормальный соперник»: Карпин высказался о возможном матче с Пакистаном