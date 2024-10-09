Головин назвал самый популярный клуб России - это не «Спартак»

Полузащитник Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», назвал самый популярный клуб в России.

«Думаю, «Зенит». У нас в команде игроки чаще слышат о «Зените». На данный момент, наверное, так», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «сине-бело-голубые» шесть раз подряд становились чемпионами Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата страны подопечные Сергея Семака занимают третье место. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Следующий матч питерцы проведут на выезде с тольяттинским «Акроном».