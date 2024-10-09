«Это не нормальный соперник»: Карпин высказался о возможном матче с Пакистаном

В пятницу сборная России может провести товарищеский матч против Пакистана. При этом в футбольной федерации этой страны ранее говорили, что национальная сборная в Россию не отправится. Скорее всего, речь идёт о сборной игроков из пакистанских клубов. Рулевой сборной России Валерий Карпин не считает такой потенциальный матч нормальным явлением.

«У меня такая же информация, как и у вас. Вроде бы матч будет, но то не точно. С Пакистаном, с людьми из Пакистана. Не думаю, что это нормальный соперник. Если это не будет официальная сборная Пакистана, то смыла нет», - сказал Карпин журналистам.

Октябрьский сбор национальной команды России начался в понедельник.