Батраков - о награде: «Буду продолжать стараться так играть»

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о признании лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам сентября.

«Здорово, но это заслуга всей команды - не только моя. Спасибо тем, кто голосовал за меня. Буду продолжать стараться так играть», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне чемпионата России Батраков провел 11 поединков за «железнодорожников», записав на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

По итогам 11 туров Премьер-лиги «Локомотив» с 27 набранными баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице.