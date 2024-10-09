Головин назвал российский топ-клуб, в котором точно не завершит карьеру

Хавбек сборной России Александр Головин, который играет на клубном уровне за «Монако», рассказал, где хотел бы завершить карьеру.
«Хотел завершить карьеру в России. Но тяжело сказать, где. Точно могу сказать, что не завершу карьеру в «Спартаке», а там уже тяжело представить», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».
28-летний полузащитник выступает за «Монако» с лета 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Александра составляет 30 миллионов евро.
Напомним, что Головин играл за ЦСКА до переезда в «Монако».
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