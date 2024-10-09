Тарханов оценил решение по главному тренеру «Крыльев» Осинькину

Известный футбольный специалист Александр Тарханов отреагировал на известие о том, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин продолжит работу с командой.

«Хорошая новость, что Осинькин остаётся в «Крыльях». Ребята обратились к губернатору, он всё понял. Футболисты должны играть с удвоенной энергией», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что Осинькин будет тренировать самарский коллектив до конца сезона-2024/2025.

«Крылья Советов» с 11 баллами занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче РПЛ самарская команда уступила «Локомотиву» со счетом 0:1.