Клубы РПЛ попали в рейтинг самых дорогих составов: известны места «Зенита» и «Спартака»

Специалисты из CIES Football Observatory составили рейтинг футбольных клубов мира по оценочной стоимости состава. На первой позиции оказался «Реал», о чём мы уже рассказывали.

Что касается клубов Российской премьер-лиги, то выше всех находится «Зенит» - на 55-й строчке. Стоимость состава чемпиона России последних шести лет оценивается в 237 миллионов евро.

«Динамо» занимает в рейтинге 85-е место с ценником в 140 миллионов евро. «Локомотив» неподалёку – на 88-й строчке с показателем в 135 миллионов евро.

Также в рейтинге присутствует «Спартак» - на 94-й позиции. Стоимость состава «красно-белых» - 127 миллионов евро.