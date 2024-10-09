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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич отреагировал на решение по Осинькину

09 Октября 2024 • 12:32 Комментировать

Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал новость о том, что Игорь Осинькин продолжит работать на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Отстояли. Красивая история! В духе спортивных сериалов», - написал комментатор в своих социальных сетях.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 11 баллов и располагается на десятой позиции в таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Крылья Советов» на выезде померяются силами с «Оренбургом».

Лидером является «Краснодар», на втором месте идет московский «Локомотив», а на третьем – «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Константин Генич Игорь Осинькин ещё теги
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