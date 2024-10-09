Генич отреагировал на решение по Осинькину

Известный спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал новость о том, что Игорь Осинькин продолжит работать на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Отстояли. Красивая история! В духе спортивных сериалов», - написал комментатор в своих социальных сетях.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 11 баллов и располагается на десятой позиции в таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Крылья Советов» на выезде померяются силами с «Оренбургом».

Лидером является «Краснодар», на втором месте идет московский «Локомотив», а на третьем – «Зенит».