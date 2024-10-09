Головин назвал ещё одного игрока сборной России, способного заиграть во Франции

В чемпионате Франции сейчас выступают три россиянина – Александр Головин, Матвей Сафонов и Далер Кузяев. Головин ответил на вопрос, кого ещё бы из сборной России он посоветовал бы французским командам.

«Назвал бы Ваню Облякова. Я давно его знаю и провёл с ним много времени в сборной России. Думаю, он смог бы заиграть во Франции», - сказал Головин журналистам.

Иван Обляков выступает за ЦСКА. В московский клуб полузащитник перебрался в конце лета 2018 года. С тех пор Обляков провёл за «армейцев» 228 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 38 результативных передач на партнёров.