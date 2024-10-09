Озвучена цель «Крыльев Советов» на сезон РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в среду объявил о том, что Игорь Осинькин не покинет пост главного тренера «Крыльев Советов». Кроме того, Федорищев озвучил цель самарской команды на нынешний сезон.

«Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8-е место», - написал Федорищев в телеграм-канале.

По словам Федорищева, результат «Крыльев Советов» под руководством Осинькина будет оцениваться в конце сезона.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.