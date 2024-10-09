Генич анонсировал назначение Ганчаренко в клуб РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич анонсировал назначение белорусского специалиста Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Виктор Михайлович договорился с Нижним. Скоро официально объявят», - оставил сообщение Генич в своих социальных сетях.

Последним местом работы Ганчаренко был екатеринбургский «Урал». Он руководил командой с 2022 года по 2024 год.

После 11 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 11 баллов. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны нижегородцы встретятся с «Ростовом».