Губернатор сделал заявление о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о будущем наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Никаких кадровых перестановок. До конца сезона у Игоря Витальевича огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат», - говорится в публикации губернатора в социальных сетях.

Ранее в российской прессе сообщалось, что место Осинькина может занять бывший наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич.

По итогам 11 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на десятом месте в таблице.