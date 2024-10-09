Батраков - лучший футболист РПЛ в сентябре

Хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

За 19-летнего полузащитника «железнодорожников» отдали свои голоса эксперты и болельщики. В минувшем месяце Батраков принял участие в трех поединках, записав на свой счет четыре мяча и одну голевую передачу.

Добавим, что на втором месте в опросе оказался полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а третьим стал форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

После 11 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 27 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.