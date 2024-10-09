Игрок ЦСКА Зделар прокомментировал вызов в сборную Сербии

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал вызов в сборную Сербии на предстоящие поединки групповой стадии Лиги наций.
«Испытываю гордость из-за вызова в сборную Сербии. Если буду играть в этих матчах, буду очень рад, но и если не буду – тоже», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
В Лиге наций сборная Сербии проведет два поединка – против национальных команд Швейцарии и Испании.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зделар поучаствовал в десяти поединках. 29-летний полузащитник отметился одной результативной передачей и получил желтую карточку.
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