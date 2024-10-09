Эракович высказался о матче «Зенита» с «Войводиной»

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович поделился мыслями касательно контрольной встречи против «Войводины» из Сербии.
«Я очень рад, что ещё один сербский клуб сыграет товарищеский матч с «Зенитом». «Войводина» - большой клуб. Уверен, будет отличный матч», - передает слова футболиста клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».
Товарищеская встреча между «Зенитом» и «Войводиной» пройдет 12 октября на стадионе «Газпром Арена».
После 11 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
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