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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе прокомментировал работу Лички в «Динамо»

09 Октября 2024 • 08:41 Комментировать

Экс-футболист Омари Тетрадзе поделился мнением о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Личка - классный тренер. Он чуть больше года работает в «Динамо». Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду», - передает слова Тетрадзе Legalbet.

В последнем матче Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе принимало ЦСКА. «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2.

После 11 туров чемпионата России подопечные Лички набрали 20 баллов и располагаются на пятой строчке в таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Динамо» на выезде встретится с казанским «Рубином».

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