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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский высказался о травме Глушенкова

09 Октября 2024 • 08:11 Комментировать

Известный актер Михаил Боярский прокомментировал повреждение полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова. Игрок выбыл примерно на четыре недели.

«Очень обидно. Он был полезен, без него будет тяжело. Это серьезный футболист, который приносит пользу команде. Но у «Зенита» нет зависимости от него», - передает слова Боярского Legalbet.

В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в десяти поединках «сине-бело-голубых». Глушенков записал на свой счет девять забитых мячей и одну голевую передачу.

По итогам 11 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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