Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о возможном назначении главным тренером «Крыльев Советов» Сергея Игнашевича вместо Игоря Осинькина.

- Негодяйские дела высшей категории происходят сейчас в Самаре. Я просто поражён тем, что делает этот «суперагент» в кавычках Ткаченко. Всё идёт от него, я думаю, это он тащит туда Игнашевича и хочет заниматься в «Крыльях Советов» трансферной политикой.

Как у него в «Анжи» было? Привёз туда отходных футболистов, которые в Европе давным-давно закончили. ЭтоО, Жоао Карлоса и прочих, чтобы они тут смеялись над ними. Во время празднования голов снимали фуражки с полицейских. Шоу устроили – а это шоу очень дорого обошлось Керимову.

Разве можно сейчас поставить в один ряд как тренеров Игнашевича и Осинькина? Конечно, нет. Состав «Крыльев» разобрали полностью – ту плеяду ребят, которых Осинькин воспитал в «Чертаново» и забрал к себе в Самару. Но все же закрывают глаза, как будто ничего не понимают.

Что, «Крылья Советов» вылетают? Нет. У них изначально была задача воспитывать молодых футболистов и выгодно продавать их. Много у кого это получается? Даже «Краснодар» со своей академией так не делает. А Осинькин отлично умеет работать с молодёжью – я знаю его ещё с дубля «Кубани». У него и ветеранов-то в команде практически нет.

Игнашевича я всегда считал нормальным парнем, он хороший был футболист. Но больших тренерских заслуг на данный момент у него нет, хоть эксперты на «Матч ТВ» и расписывают по-другому.

Ещё в Первой лиге «Балтика» шла с Игнашевичем на первом месте, но Рахимов пришёл в «Рубин» и поднял его выше. К Рахимову можно по-разному относиться, но хороший специалист – он и есть хороший специалист, привёл команду в нормальное состояние. А «Балтика» свой отрыв растеряла и первенство не выиграла, потом вылетела в Первую лигу обратно за один сезон.

Сейчас, честно говоря, у Игнашевича нет нужной квалификации для работы в Премьер-лиге. Да и что, он сам не интересуется, не читает интервью игроков «Крыльев Советов», которые горой стоят за Осинькина? Как он сможет с ними работать? Не сможет он с ними нормально работать – это моё личное мнение, – заключил Стипиди.

После одиннадцати туров чемпионата России «Крылья Советов» с одиннадцатью очками занимают десятое место в турнирной таблице.

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