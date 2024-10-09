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Стипиди оценил перспективы Ганчаренко в «Пари НН» эксклюзив

09 Октября 2024 • 00:24 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемое назначение Виктора Ганчаренко главным тренером «Пари НН» после отставки Саши Илича.

- У «Пари НН» дела более-менее наладились, с двух выездов они привезли четыре очка – а Сашу Илича уволили. Где логика?. Почему тогда не сделали это раньше, когда результаты у команды плохие были? И Ганчаренко сейчас чем «Пари НН» поможет? Я думаю, в психологическом плане у него состояние непростое после работы в «Урале». Это моё мнение, я никому его не навязывают. Как не поймут эти руководители клубов, что чем чаще меняются тренеры, тем хуже команда играет? Посмотрите, что с «Факелом» творится. Пятерых тренеров за сезон меняют – футболисты даже поуходили оттуда, потому что устали от такого. Сейчас один из предыдущих тренеров в Воронеж вернулся – и что, результаты какие? В домашних матчах по очку только набирают. У «Факела» с таким подходом одна дорога – в Первую лигу, – предсказал Стипиди.

По итогам 11 туров РПЛ «Факел» занимает в турнирной таблице 14-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Виктор Ганчаренко Павел Стипиди ещё теги
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