Заварзин: «Если Станкович со «Спартаком» не попадёт в тройку, его выгонят»

Футбольный функционер Юрий Заварзин поделился комментарием о проблемах московского «Спартака».

«Проблемы у «красно-белых» в психологии. Если Станкович со «Спартаком» не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого», — приводит слова Заварзина портал «РБ Спорт».

Сербский специалист возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав с клубом двухлетний контракт.

По итогам 11 туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 19 очков.

Следующим соперником «Спартака» станет «Краснодар». Поединок пройдет 19 октября.