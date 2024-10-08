Стало известно, смогут ли Максименко и Литвинов сыграть с «Краснодаром»

Появилась информация о состоянии вратаря «Спартака» Александра Максименко и защитника команды Руслана Литвинова.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», оба футболиста смогут принять участие в предстоящем матче Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Напомним, ранее Максименко и Литвинов покинули расположение сборной России. В «Спартаке» сообщили, что у игроков есть проблемы по медицинской части.

Встреча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.