Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко станет новым наставником «Пари НН».

Как утверждает Legalbet, 47-летний специалист подпишет контракт с нижегородцами по схеме «1+1». Отмечается, что соглашение продлится автоматически в том случае, если «Пари НН» останется в Российской премьер-лиге.

По данным источника, официальное объявление о назначении Ганчаренко состоится завтра, 9 октября.

Ранее сообщалось, что Ганчаренко не может договориться с «Пари НН», так как клуб не хочет платить неустойку в случае увольнения тренера.

После 11 туров нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 11 баллов.