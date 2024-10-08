Ваноли: «Мне было тяжело выбрать «Спартак»

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли вспомнил свой приход в московский «Спартак».

— Когда мне позвонили из «Спартака», Конте как раз подписывал контракт с «Тоттенхэмом» и звал меня к себе. Мне было тяжело выбрать «Спартак», так как я очень хорошо общался с Конте, — приводит слова Ваноли Il Meridiano Sport.

Напомним, Ваноли был главным тренером «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе с «красно-белыми» итальянец завоевал Кубок России.

Минувшим летом Ваноли возглавил «Торино». После семи туров «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в своей копилке 11 очков.