Мажич заявил, что единые трактовки — самая сложная задача для судей

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на вопрос, реально ли добиться единой трактовки эпизодов.

Мажич заявил, что это самая сложная задача для судей, ведь проблемы есть не только в России, но и у арбитров ФИФА и УЕФА.

«Не буду отрицать, иногда эпизоды трактуются по‑разному, но мы работаем над тем, чтобы таких ситуаций было как можно меньше», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

Специалист заявил, что российские судьи стараются быть последовательными, отметив, что в этом направлении ведется серьезная работа.

После 11 туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 27 очков.