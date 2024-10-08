Чернов — об уходе Соболева: «Сказал, что не видит мотивации»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов прокомментировал уход форварда Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

— Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал, — приводит слова Чернова РБК.

Напомним, 27-летний нападающий покинул «Спартак» в конце августа, подписав трехлетний контракт с «Зенитом».

В составе «сине-бело-голубых» Соболев принял участие в шести встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.